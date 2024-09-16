В Новосибирске изменятся праздничные дни 2024-2025 года

Праздничные дни корректируют в стране.

Министерство труда Российской Федерации внесло правки в праздничные и выходные дни россиян — изменения также коснулись и Новосибирскую область.

Известно, что изменения направлены на улучшение баланса между отдыхом и трудовой деятельностью местных жителей.

Новогодние каникулы 2024-2025

В период новогодних праздников 2024-2025 года россияне будут отдыхать с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно.

Майские праздники

Майские праздники теперь будут разделены на два этапа: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Это даст гражданам возможность не только отметить День весны и труда, но и праздновать День Победы.

Дополнительные изменения

Министерство труда предлагает сделать 31 декабря 2025 года официальным выходным днем, что позволит гражданам полноценно подготовиться к Новому году.

Весь список праздничных дней в 2025 году

- 1-7 января — новогодние каникулы;

- 22-23 февраля — День защитника Отечества;

- 8-9 марта — Международный женский день;

- 1-4 мая — День весны и труда;

- 8-11 мая — День Победы;

- 12-15 июня — День России;

- 2-4 ноября — День народного единства;

- 31 декабря — выходной накануне Нового года.