Новый корпус лицея №113 построят в Новосибирске

В Новосибирске начали строительство нового корпуса лицея №113.

Управление капитального строительства мэрии Новосибирска и АО «Бердский строительный трест» подписали муниципальный контракт на строительство дополнительного корпуса лицея № 113, расположенного в Дзержинском районе города.

Известно, что учебный корпус будет рассчитан на 650 человек. Он включает в себя пищеблок с обеденным залом и производственными помещениями, учебные кабинеты для основного и среднего общего образования, специализированные кабинеты технологии для мальчиков и девочек.

Также для развития образовательного процесса в новом здании разместятся информационный центр с библиотекой и читальным залом, музей и актовый зал на 351 место.

Ввод нового корпуса в эксплуатацию запланирован на декабрь 2026 года.

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