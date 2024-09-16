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общество

Путин увеличил штатную численность Вооружённых сил РФ до 2,39 млн человек

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Указ вступает в силу 1 декабря.

Президент России Владимир Путин подписал указ, увеличивающий штатную численность Вооружённых сил РФ до 2 миллионов 389 тысяч человек, из которых 1,5 миллиона составляют военнослужащие. Новый указ вступает в силу с 1 декабря 2024 года.

Ранее, в декабре 2023 года, штатная численность Вооружённых сил была увеличена до 2 миллионов 209 тысяч 130 человек, из которых 1 миллион 320 тысяч были военнослужащими.

Ранее Сиб.фм сообщал, что военкор объяснил Указ Путина о Вооруженных силах РФ.

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Игорь Кириченко
Журналист

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