Суд дал 13 лет колонии жителю Новосибирска по делу о попытке подрыва военкомата

Парикмахера отправили за решетку за попытку теракта в военкомате Новосибирска — ему дали 13 лет.

В пресс-службе Второго Восточного окружного военного суда сообщили о том, что сегодня в Новосибирске огласили приговор 27-летнему Евгению Ряполову*, обвиняемому в покушении на теракт путем совершения взрыва и поджога военкомата, незаконное изготовление взрывчатых веществ, их хранение и транспортировку.

Известно, что обвиняемому назначили наказание в виде лишения свободы на общий срок 13 лет, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальные 10 лет — в исправительной колонии строго режима. Помимо этого он должен выплатить штраф 248 тысяч рублей.

Напомним, что 5 декабря 2023 года на территории новосибирского военкомата обнаружили взрывное устройство. Оно было спрятано в мультиварку, которую подозреваемый оставил на подоконнике. СВУ не сработало. Прибывшие взрывотехники обнаружили таймер с проводами и нитью накаливания, сыпучим веществом серого цвета. Все было запитано батарейкой «Крона». Саперы уничтожили найденный объект при помощи робота-манипулятора в скрытом от прохожих месте.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга