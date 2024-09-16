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общество

Центробанк предложил снизить стоимость ОСАГО в Новосибирске

Фото предоставлено пресс-службой страховой компании «Согласие»

Центробанк России предложил снизить территориальный коэффициент по ОСАГО для Новосибирска с 1,63 до 1,56.

Этот коэффициент влияет на стоимость полиса и основан на статистике страховых выплат в регионе.

Снижение коэффициента предусмотрено проектом Указания, которое вносит изменения в федеральный закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Решение основано на результатах анализа страховых выплат по ОСАГО в Новосибирске.

Изменения затронут только областной центр, для остальных населенных пунктов региона коэффициент останется прежним. Тем не менее, даже после снижения, коэффициент в Новосибирске будет выше, чем в других частях области.

Также планируется увеличение базового тарифа для владельцев мотоциклов из-за роста ущерба, причиняемого в ДТП с их участием.

Ранее Сиб.фм сообщал, что опубликована карта подключения зданий к отоплению в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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