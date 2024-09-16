73.71% -10.5
73.71% -10.5
сегодня
16 сентября, 15:57
пробки
4/10
погода
+10.1°C
курсы валют
usd 90.93 | eur 100.7
73.71% -10.5
сегодня
16 сентября, 15:57
пробки
4/10
погода
+10.1°C
курсы валют
usd 90.93 | eur 100.7
сегодня 14:00
проиcшествия

В Новосибирске из-за ДТП на Советском шоссе пострадала женщина

Фото: t.me/teleact54

Инцидент произошел в воскресенье вечером.

В воскресенье, 15 сентября, на 9 километре Советского шоссе в Новосибирске произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщают в МВД по региону.

По предварительным данным, водитель автомобиля Тойота РАВ-4, мужчина 1998 года рождения, столкнулся с автомобилем Тойота Калдина, за рулем которого находилась женщина 2000 года рождения. Оба автомобиля двигались в одном направлении.

В результате аварии пострадала пассажирка Калдины, женщина 1995 года рождения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в ночном ДТП в Новосибирской области женщина погибла под колесами иномарки.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в