В Новосибирске из-за ДТП на Советском шоссе пострадала женщина

Инцидент произошел в воскресенье вечером.

В воскресенье, 15 сентября, на 9 километре Советского шоссе в Новосибирске произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщают в МВД по региону.

По предварительным данным, водитель автомобиля Тойота РАВ-4, мужчина 1998 года рождения, столкнулся с автомобилем Тойота Калдина, за рулем которого находилась женщина 2000 года рождения. Оба автомобиля двигались в одном направлении.

В результате аварии пострадала пассажирка Калдины, женщина 1995 года рождения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в ночном ДТП в Новосибирской области женщина погибла под колесами иномарки.