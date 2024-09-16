В Новосибирске музыкант Анна Кеслер заявила о преследовании абьюзера

Музыкант Анна Кеслер публично заявила, что бывший парень уже год преследует ее.

Анна Кеслер опубликовала в сети видеообращение, в котором утверждает, что ее уже год преследует бывший парень, сообщает Сиб.фм.

«Последний год моей жизни превратился в кошмар. Сначала бывший парень звонил мне с разных номеров. Потом начался шантаж. Он угрожал опубликовать компромат, если я не буду с ним общаться. Он так и сделал. После публикации информации обо мне его судили, но это не остановило его», — рассказывает Анна Кеслер.

По ее словам, после этого парень напал на отца с пистолетом. К счастью, мужчина выжил. Далее он продолжил выкладывать об Анне видео и посты в соцсетях.

«Когда я все-таки согласилась поговорить с ним, то получила разбитый телефон и сотрясение мозга», — уверяет девушка.

Анна говорит, что полиция закрыла дело о нападении на ее отца из-за отсутствия свидетелей.

Сейчас настойчивый парень шлет сообщения Анне через банки, пишет с фейковых аккаунтов.

«В прошлом году он оставлял надписи в моем подъезде, а сегодня под окнами. Я не знаю, как дальше жить», — говорит Анна.

По ее словам, она снова обратилась в полицию. На момент публикации не удалось получить подтверждение в правоохранительных органах.

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