В Новосибирске начали судить директора КБК Игоря Диденко

Сегодня, 16 сентября, Новосибирский районный суд начал рассмотрение уголовного дела против директора картонно-бумажного комбината Игоря Диденко.

Руководителя обвиняют в причинении крупного ущерба экологии региона. По данным следствия, с марта 2021 года по август 2022 года предприятие сбрасывало неочищенные сточные воды при производстве гофрированной бумаги и картона. Это привело к деградации земли и гибели растений. Прокуратура оценила ущерб в 244,5 млн рублей, включая загрязнение почвы и ущерб лесам.

Адвокат Игоря Диденко, Евгений Деменчук, заявил, что считает обвинения сфабрикованными и обвиняет в провокации партию «Зеленые». По его словам, дело строится на сомнительных документах, а экологическая экспертиза не проводилась.

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