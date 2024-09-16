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вчера 22:40
общество

В Новосибирске продают грузди по высоким ценам

Фото: МК в Новосибирске

На площади Калинина в Новосибирске грибники начали продавать свои соления.

По информации продавцов, стоимость заготовок на зиму высокая из-за дефицита груздей в 2024 году. Об этом пишет МК в Новосибирске.

Белые грузди собирали в Караканском бору и Плотниково с конца августа. Однако в начале сентября на уличных рынках мало предложений по засоленным груздям. Полулитровая баночка стоит от 500 рублей, литр — до 2000 рублей.

Продавцы объясняют высокие цены дефицитом, связанным с недостаточным урожаем груздей. В этом году наблюдается большой спрос на засоленные грузди, так как предыдущие заготовки уже распроданы.

В то же время, лисички, как рыжие, так и черные, доступны на рынках в больших объемах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске нашли редкий ядовитый гриб.

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Игорь Кириченко
Журналист

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