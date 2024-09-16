В Новосибирске растут цены на «вторичку»

Цены на «вторичку» значительно растут в Новосибирске.

В пресс-службе Управления Росреестра по Новосибирской области сообщили, что в текущем году рынок недвижимости Новосибирской области сохраняет показатели активности, демонстрируя устойчивый интерес жителей региона к объектам вторичного жилья.

С начала года уже заключили от 4 400 до 6 200 договоров купли-продажи.

Известно, что средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке составила 77 тысяч рублей — показатель вырос на 5% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что жители Новосибирска прописали в квартирах 29 мигрантов