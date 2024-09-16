В Новосибирске выдали разрешение на строительство дома молитвы для баптистов

Разрешение на строительство здания было выдано местной религиозной организации Церковь евангельских христиан-баптистов «Благовестие» еще в августе 2014 года.

Администрация Новосибирска продлила разрешение на строительство дома молитвы для баптистов на улице Черняховского в Заельцовском районе до января 2025 года. Об этом сообщает «Прецедент».

Первоначально разрешение на строительство было выдано местной религиозной организации Церковь евангельских христиан-баптистов «Благовестие» в августе 2014 года.

В городе на данный момент расположены четыре дома молитвы евангельских христиан-баптистов, сообщает «ДубльГис».

Ранее Сиб.фм сообщал, что житель Новосибирска хочет обменять издание «Комсомолки» за 1941 год на квартиру.