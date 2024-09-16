Военкор Коц рассказал, будет ли мобилизация на СВО

В понедельник, 16 сентября, численность Вооружённых сил Российской Федерации была увеличена до 1,5 миллионов военнослужащих.

Однако это увеличение не приведёт к мобилизации. Как сообщил военный корреспондент Александр Коц, мобилизация может потребоваться только в случае полноценной войны с НАТО, включая официальное объявление войны и разрыв дипломатических отношений.

Александр Коц также отметил, что расширение штата армии направлено на то, чтобы избежать необходимости в мобилизации. В связи с увеличением численности формируются резервные войска. Коц выразил надежду на создание штатных мест для служб беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в тех полках, где они отсутствуют.

Возможность увеличения численности Вооружённых сил на 180 тысяч человек появилась благодаря притоку контрактников.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин увеличил штатную численность Вооружённых сил РФ до 2,39 млн человек.