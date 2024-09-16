Зима 2025 года в Новосибирске: прогнозы обещают мягкие морозы

По данным сервиса «Яндекс. Погода», зима 2025 года в Новосибирске будет мягкой, с постепенным понижением температуры.

Средняя дневная температура в декабре составит от -8 до -15 градусов Цельсия. Самым холодным днем обещает быть 22 декабря, когда температура опустится до -18 градусов. В канун Нового года, 31 декабря, прогнозируется -12 градусов днем и -11 ночью.

Январь 2025 года также не принесет сильных морозов. По данным портала world-weather.ru, температура днем не превысит -20 градусов, а ночью будет на том же уровне. В феврале ожидается прохладная погода с дневной температурой около -10 градусов.

Предварительные прогнозы показывают, что в этом сезоне суровые морозы могут обойти Новосибирск стороной. В то же время продолжаются работы по подготовке теплосетей города к зиме. В 2024 году на ремонт и инвестиции в тепловые сети было выделено более 6 миллиардов рублей, включая 1 миллиард на повышение надежности теплоснабжения левого берега.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в администрации Новосибирска рассказали о готовности моста через Иню.