Фаст-фуд, рестораны и гостиницы: где сибиряки все чаще используют кредитную карту

По данным аналитиков Сибирского банка сибиряки чаще используют в расчетах кредитную карту. Оборот оплат с помощью этого инструмента с января по август 2024 года вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Высокий рост оборота отмечается в гастрономическом сегменте. Аналитики отмечают, что клиенты Сбера стали в полтора раза чаще рассчитываться кредитной картой в ресторанах и точках общественного питания, чем в прошлом году. Остается неизменным соотношение – около 70% всех подобных оплат приходится на фаст-фуд.

Лидером по приросту стали гостиницы – постояльцы оплачивают кредитной картой свое проживание в 1,6 раза чаще относительно прошлого года.