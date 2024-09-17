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вчера 23:40
общество

Гадюка укусила девочку и прощание с дедом-педофилом: главные новости Новосибирска за 17 сентября

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирска и области за вторник, 17 сентября.

В Новосибирской области 9-летняя девочка стала жертвой насилия со стороны своего 71-летнего дедушки. Когда мать девочки узнала о преступлении, она обратилась в полицию, однако получила осуждения со стороны окружающих, которые критиковали женщину за то, что она сдала собственного отца.

Фото Гадюка укусила девочку и прощание с дедом-педофилом: главные новости Новосибирска за 17 сентября 2

Девочка не сразу поняла, что стала жертвой укуса змеи. Гадюка напала на нее в траве и укусила за ногу. 10-летняя пострадавшая подумала, что ее ужалила крапива.

Фото Гадюка укусила девочку и прощание с дедом-педофилом: главные новости Новосибирска за 17 сентября 3

В Санкт-Петербурге продолжается расследование убийства 53-летнего политического активиста Виталия Иоффе, который был найден мёртвым в своей квартире на проспекте Науки. Об этом пишут местные СМИ. Следователи работают на месте происшествия. 20-летний квир-блогер Александр, идентифицирующий себя как женщина, пришёл в полицию с признанием в убийстве.

Фото Гадюка укусила девочку и прощание с дедом-педофилом: главные новости Новосибирска за 17 сентября 4

В коммерческом подкупе обвиняют сотрудника одного из НИИ Новосибирска Виталия Батенева. Об этом сообщили в пресс-службе суда. По данным следствия, Батенев угрожал трем своим подчиненным снижением рабочей нагрузки, что могло привести к уменьшению их заработной платы. В результате работники согласились выплатить ему 833 270 рублей за обеспечение полной загрузки.

Фото Гадюка укусила девочку и прощание с дедом-педофилом: главные новости Новосибирска за 17 сентября 5

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Игорь Кириченко
Журналист

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