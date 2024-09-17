Подошла к могиле и попрощалась: в Новосибирской области 9-летняя девочка пришла на похороны деда-педофила

В Новосибирской области 71-летний пенсионер получил 16 лет колонии за изнасилование внучки.

В Новосибирской области 9-летняя девочка стала жертвой насилия со стороны своего 71-летнего дедушки. Когда мать девочки узнала о преступлении, она обратилась в полицию, однако получила осуждения со стороны окружающих, которые критиковали женщину за то, что она сдала собственного отца.

Оставила детей у бабушки с дедушкой

Александра (имя изменено) воспитывает 5 детей и была беременна шестым. Однако будучи на небольшом сроке беременности женщина узнала об угрозе выкидыша, из-за чего пришлось бросить работу и лечь в больницу. Детей сибирячка отправила к бабушке с дедушкой в другой поселок.

По её словам, дед, который ранее проявлял холодность к внукам, неожиданно изменил свое отношение к 9-летней девочке: он начал активно приглашать её в гости и даже подарил телефон. Однако ребёнок не проявлял радости по этому поводу. 9 июня она отказалась ехать к деду, а на следующий день позвонила матери с просьбой забрать её, при этом попросив не сообщать деду.

После возвращения домой девочка поделилась с матерью ужасной тайной: дед возил её на сенокос, где подвергал насилию. Узнав об этом, Александра немедленно обратилась в полицию.

«На меня тогда все родственники ополчились. Но я считаю, что молчать было нельзя», — рассказала женщина.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Насильственные действия сексуального характера" и "Изнасилование". После расследования Чановский районный суд признал деда виновным и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

Не выдержал приговора и умер

71-летний мужчина не выдержал произошедшее и вскоре после ареста скончался в тюрьме. Александра и её семья присутствовали на похоронах отца, но старались не привлекать внимания.

«Мы дождались, когда все уйдут, и подошли к могиле. Сказали ему, что простили его и отпустили», — отметила женщина.