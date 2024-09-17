Глава СКР Бастрыкин заинтересовался аварийными домами на ОбьГЭС в Новосибирске

Новосибирской ситуацией с аварийными домами заинтересовался СКР Александр Бастрыкин.

В пресс-службе следственного комитета РФ по Новосибирской области сообщили о том, что председатель СКР Александр Бастрыкин дал распоряжение местному ведомству провести проверку и доложить о ходе расследования фактов нарушения жилищных прав граждан.

Известно, что жители трех двухэтажных деревянных домов на Ветлужской, построенных в 1963 году как временное жилье, продолжают сталкиваться с серьезными проблемами — зимой замерзают трубы, канализация течет, а стены зданий шатаются. Дома №15, 17 и 19 официально признаны аварийными, но их расселение до сих пор затягивается.

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