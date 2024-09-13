«Крик и плачь души»: жители левобережья обрушились на УК с эмоциональными жалобами на рабочей встрече

Рабочее совещание представителей многоквартирных домов с УК «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» состоялось 11 сентября в Новосибирске. Буря эмоций выплеснулась по ходу встречи, но непростой диалог состоялся: вопросы жителей были заданы – ответы УК получены. Подробности в материале Сиб.фм.

Обсуждение проблем домов, которые обслуживает УК «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» (всего обслуживает 486 домов) было организовано командой депутата Госдумы РФ Виктора Игнатoвa в связи с частыми обращениями жителей в общественную приемную. Инициатива встречи вызвала огромный интерес у старших по домам. Зал местного отделения партии «Единая Россия» Ленинского района не смог вместить всех желающих. И управляющая компания отнеслась ко встрече максимально ответственно: руководство пришло в полном составе.

Организовала и вела встречу Олеся Вишленкова, помощник депутата Госдумы РФ Виктора Игнатoвa, руководитель местного отделения партии «Единая Россия».

«Хоть крик, хоть плач души, терпеть это невозможно»!

Самые частые проблемы, с которыми сталкиваются жители домов это: плохая работа единой диспетчерской, нехватка дворников и техничек, текущий ремонт в домах (жители жалуются, что сметы не подписываются, или подписаны, но нет работ), т.д.

Собрание проходило шумно и горячо. Эмоции рвались наружу все два часа, пока шло совещание.

Ирина Филиппова (ул. Степная, 66):

«15 августа на моём доме потёк кран горячей воды. Это ОДН — не просто «кап-кап», а течёт вода. Нужен слесарь: стояк перекрыть, либо кран поменять. Телефон взяла первый диспетчер: «Соединяю с участком №1»... Там не берут трубку. Заново набираю первого диспетчера. Теперь он не берет трубку. Еще 15 минут ждала... Через час я пришла на участок №1, спустилась в слесарную. Слесари как сидели, так и сидят. Говорю: «Поступил звонок из диспетчерской»? «Нет». «Купили кран»? «Нет»...

Галина Лысова (пр. Карла Маркса, 15):

«Весной был порыв после аварии, кипяток протек в подвале – там вставили колышки. Они до сих пор стоят, когда будет ремонт? Впереди подача давления, отопления»...

Обсуждали затопления подвалов и прорывы канализации, холод в подъездах, и кто должен травить расплодившихся крыс? Представители домов уверены, что в результате оптимизации, проведенной в УК ухудшилась работа диспетчерской и ситуация с дворниками и слесарями. Число работников уменьшилось, а объем работы — нет.

А еще представители домов жалуются на непрозрачность оплаты за услуги.

Любовь Поликарпова (ул. Немировича-Данченко, 10):

«Не все сметы предоставляются по факту того, что сделано. Нужна прозрачность в этом финансовом вопросе. Расшифровки нет».

И всех волновала подготовка домов к зиме.

Ответы управляющей компании

Руководители УК «держали удар» достаточно уверенно. Гендиректор УК Анатолий Толмачев и главный инженер Максим Перепелицын были в курсе проблем большинства домов, с ходу отвечая на вопросы и поясняя ситуацию. Либо записывали информацию, если всплывала новая проблема.

Ряд ответов прозвучал уже по ходу встречи. Например, что бойлер, который ждут на ул. Широкой, 3 – «уже в пути и приедет через неделю». А диагностировать аварийный канализационный выпуск на ул. Станиславского, 46, специалисты приехали утром 13-го сентября.

Анатолий Толмачев обещал увеличить число диспетчеров в колл-центре в первые дни подключения отопления. В его адрес звучали и слова благодарности. «Я хочу поблагодарить Анатолия Геннадьевича за то, что управляющая компания организовала общий чат в Whatsapp. Вся телефонограмма полностью озвучивается, можно визуально прочитать. Потом я эту информацию спокойно даю в чат дома. За это вам респект», — сказала Ирина Филиппова.

А когда решение проблемы вне компетенции УК – это тоже было разъяснено участникам. Потому что, по проблемам капремонта домов в Новосибирске надо обращаться к региональному оператору — «Фонду модернизации ЖКХ», по вывозу мусора – в МУП «САХ», а ремонт теплосетей ведет СГК.

Что в «сухом остатке» после состоявшегося собрания?

Выступавшие представители домов смогли лично акцентировать внимание руководства УК на своих нерешенных проблемах. Часть вопросов была сразу взята на контроль Анатолием Толмачевым и Максимом Перепелицыным. Основная часть заданных вопросов зафиксирована в итоговом протоколе.

«Старшие по домам задали вопросы о своих проблемах. УК ответила. Эти проблемы отражены в протоколе. Также в УК мы передадим список проблем домов, представители которых не смогли участвовать на встрече, но прислали свои претензии письменно. Мы отработали совместно с УК адресный перечень проблем домов, с указанием сроков их решения. И будем контролировать с учетом этих сроков. Информацию, как проходит решение проблем, будем дублировать в чат для старших по домам, а они смогут сообщать жителям. Мы работаем в режиме постоянного диалога», — рассказала Олеся Вишленкова по итогам встречи.

Достигнута договоренность проводить такие рабочие совещание с УК ежеквартально.

«Спасибо, что все мы здесь сегодня собрались. Спасибо, что пришли. Диалог состоялся нормальный, хороший», — поблагодарил гендиректор УК Анатолий Толмачев.