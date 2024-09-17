Глава Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив встретился в Сузуне с волонтерами, военнослужащими и семьями участников СВО

Встречу с волонтерами, семьями военнослужащих и участниками специальной военной операции провел в Сузуне Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Как объяснил глава Сузунского района Вячеслав Горшков, такие мероприятия с участниками спецоперации и членами их семей в поселке проводят традиционно. Решение их проблем – постоянно на контроле органов местного самоуправления. «Наши мужики сузунцы воюют как никто другой», – подчеркнул Вячеслав Горшков.

«Огромное вам спасибо за то, что вы защищаете Родину, что вы достойно защищаете страну, – обратился спикер Заксобрания Андрей Шимкив к собравшимся в Сузунской библиотеке. – Наверняка проблемы есть. Хотел из первых уст услышать, какие у вас вопросы, какие пожелания. Конечно, мы все вами гордимся. И мы просто обязаны увековечить память тех, кто воевал, кто погиб. Мы обязаны рассказывать о них. Уверен, что будем это делать – и памятники ставить, и аллеи именами наших бойцов называть. Несколько дней назад Президент России Владимир Путин встречался с руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой, оговаривали пути решения возникающих проблем. На уровне области мы стараемся выполнять все эти поручения Президента. И будем делать все, чтобы вы были защищены, это наша святая обязанность».

Среди пришедших на встречу – командир ремонтно-восстановительной роты Сергей Юрьевич. Он на спецоперации с августа 2023 года. «С момента захода за ленточку бригада сразу заняла позиции, выгодные места, стоим в обороне, боремся с диверсионными группами», – рассказал командир. В день проведения мероприятия заканчивался его отпуск, уже вечером он должен был отправляться в аэропорт.

Участие в боевых действиях, охрана прилегающей территории – перечислил задачи подразделения, в котором состоит, другой находящийся в отпуске военнослужащий. Сергей Игоревич на спецоперации около двух лет, а до этого работал учителем в Болтовской средней школе, был общественным активистом – со многими в районе лично знаком. «Всего неделя, но я дома», – с особым чувством сказал он.

В этот день в библиотеке была развернута выставка «Наши герои – гордость Сузунского района» с портретами и биографиями земляков, имеющих высокие награды за свою службу. А двое из них пришли на встречу лично. Обладатель медали Суворова Андрей Викторович родом из Заковряжино. Василий Борисович – выпускник Сузунской средней школы №2, награжденный орденом Мужества. Оба одними из первых были мобилизованы для выполнения боевых задач. Ранены. Рассказывают о своем подвиге очень скупо.

Мамы и жены бойцов говорили о том, что постоянно на связи со своими мужчинами. «Они оторваны от дома, им нелегко, и любая помощь наша для них очень ценна», – подчеркнула мать военнослужащего Валентина Селиванова, поблагодарив сузунцев за те вещи, которые постоянно отправляют «за ленточку». Это транспортные средства, снаряжение, продукты питания, одежда, маскировочные сети. И письма с добрыми пожеланиями, которые пишут школьники.

О помощи, которая идет военнослужащим от гражданского населения, спросили одного из находящихся в отпуске. Сергей Юрьевич подтвердил: посылки из дома ребята очень ждут. Каждая вещь напоминает, что родные и знакомые рядом, беспокоятся, стараются сделать все возможное. Вкусные супы, которые готовит инициативная группа «СухБат Сузун», придают сил.

«Вся страна плечом к плечу. В любую деревню приедешь – вяжут носки, плетут сети... Нет равнодушных! Поэтому русских победить невозможно», – выразил свои впечатления Андрей Шимкив.

Медалями «Участнику гуманитарного конвоя» были награждены на встрече лидеры волонтерского движения Татьяна Григоренко, Нина Кривошеева, Вера Филоненко, Ольга Черняк. Памятные подарки получили члены семей бойцов. Участникам специальной военной операции вручили портативные аккумуляторы.