К 2030 году в Новосибирске обновят парк вагонов метро

В Новосибирске планируется полное обновление вагонов метро к 2030 году. Областной бюджет выделит субсидии на модернизацию подвижного состава. МУП «Новосибирский метрополитен» уже объявил конкурсы на закупку 20 новых вагонов.

Из них 15 вагонов будут приобретены в лизинг, а еще 5 — за счет собственных средств метрополитена. Общая стоимость закупки превысит 5 миллиардов рублей. Поставку новых вагонов ожидают в период с октября 2025 года по март 2026 года.

«Обновление парка становится возможным благодаря субсидии, предоставленной Правительством области и одобренной Законодательным собранием», – уточнил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Согласно условиям закупки, новые вагоны должны обладать улучшенными характеристиками по энергопотреблению, безопасности и комфорту для пассажиров и машинистов. Они должны функционировать в диапазоне температур от -40 до +40 градусов Цельсия не менее 31 года.

В каждом вагоне ЭМ-АТП предусмотрены блоки с USB-разъемами для зарядки мобильных устройств пассажиров, как указано в документации.

Как сообщил Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале, к 2030 году в Новосибирске планируется замена всего подвижного состава метро.