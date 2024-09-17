Константин Соболев назначен главой Дзержинского района Новосибирска

С 17 сентября обязанности главы Дзержинского района взял на себя Константин Соболев. Соответствующее распоряжение подписал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Соболев сменил на этом посту Александра Рудских, который ушел в отпуск с последующим увольнением в июле этого года. Рудских занимал должность главы района с 2020 года и недавно был назначен директором ПАО «Тяжстанкогидропресс».

Также стоит отметить, что весной в связи с выходом на пенсию в отставку ушел глава Центрального округа Сергей Канунников, а его место занял Владимир Захаров, ранее работавший директором бердского муниципального учреждения «Управление ЖКХ». В июле был уволен и глава Октябрьского района Александр Колмаков, который проработал в мэрии более десяти лет; его заменил Федор Каравайцев.

Константину Соболеву 50 лет. Он является выпускником Новосибирского государственного технического университета и имеет опыт работы в сфере цифровизации.

Напомним, вице-мэр Новосибирска Алексей Кондратьев ушел в отставку: что о нем известно.