Квир-блогер из Новосибирска признался в убийстве активиста в Санкт-Петербурге

20-летний квир-блогер Александр, известный в активистских кругах под псевдонимом Ешка, пришёл с признанием в полицию Выборга 17 сентября. По его словам, трагедия произошла в квартире на проспекте Науки, где он жил с мужчиной.

Ночью, во время распития алкоголя, между ними возник конфликт. Александр утверждает, что его принудили к сексуальным действиям, после чего он схватил нож и нанес более 20 ударов. По данным «Осторожно новости», Александр сфотографировал труп мужчины и рассылал снимок его подписчиками. После инцидента он вызвал такси и уехал в Выборг.

Погибшим оказался 53-летний активист Виталий Иоффе, который ранее сталкивался с судебными преследованиями за участие в акциях и пикетах, включая поддержку фигурантов дел о фейках об армии.

Александр приехал в Санкт-Петербург из Новосибирска и активно выражал свою идентичность, считая, что он девушка.