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общество

На 2 миллиона человек увеличится пассажиропоток в новосибирских электричках

Фото: Сиб.фм

Пассажиропоток в электричках Новосибирской области увеличится на 2 миллиона человек.

Как сообщил генеральный директор АО «Экспресс-пригород» Вячеслав Невежин на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области вчера, 16 сентября, в регионе к концу текущего года вырастет пассажиропоток в местных электричках на 2 миллиона человек.

Также он отметил, что по итогам первого полугодия, в Новосибирской области услугами проезда воспользовались 11,13 миллионов человек — это на 9,2% больше, чем в 2023 году.

Напомним, что с 15 сентября изменилось расписание 45 пригородных поездов региона.

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Валерия Митрохина
Журналист

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