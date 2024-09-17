Новосибирские рынки продают новый урожай картофеля

От 37 рублей начали продавать новый урожай картофеля на новосибирских рынках.

Как сообщает портал VN.ru, в Новосибирске на местных рынках уже началась торговля картофелем нового урожая.

Мешок с картофелем из Тогучинского района Новосибирской области весом 24 килограмма стоит сейчас 840 рублей и считается наиболее доступным.

Картофель из Черепаново стоит дороже — 37 рублей за килограмм, соответственно, 1 295 рублей за мешок весом 35 килограммов.

Однако предложение красного картофеля на рынке пока ограничено.

Напомним, что летнее тепло порадует жителей Новосибирской области на текущей неделе