Новосибирскую область накроет магнитная буря 17 сентября

В Новосибирске ожидается магнитная буря.
По данным сайта Лаборатории Солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сегодня, 17 сентября 2024 года, ожидается магнитная буря в 6 баллов.
К вечеру сила ударов снизится до 3-4 баллов, но метеочувствительные люди всё ещё будут ощущать воздействие солнечной энергии.
Специалисты рекомендуют уделить внимание своему самочувствию в этот день — больше спать и находиться на свежем воздухе, а также отслеживать артериальное давление.
Ранее Сиб.фм писал, что череда аномальных погодных явлений придет в Новосибирск в октябре