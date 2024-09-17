Новосибирскую область накроет магнитная буря 17 сентября

В Новосибирске ожидается магнитная буря.

По данным сайта Лаборатории Солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сегодня, 17 сентября 2024 года, ожидается магнитная буря в 6 баллов.

К вечеру сила ударов снизится до 3-4 баллов, но метеочувствительные люди всё ещё будут ощущать воздействие солнечной энергии.

Специалисты рекомендуют уделить внимание своему самочувствию в этот день — больше спать и находиться на свежем воздухе, а также отслеживать артериальное давление.

Ранее Сиб.фм писал, что череда аномальных погодных явлений придет в Новосибирск в октябре