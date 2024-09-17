Охранник из Новосибирска выиграл в лотерею 22,4 млн руб

22 миллиона рублей выиграл в лотерею охранник Владимир Ракецкий из Новосибирска.

Как сообщает портал VN.ru, победителем государственной лотереи “Всё или ничего” стал охранник из Новосибирской области Владимир Ракецкий.

Известно, что мужчина приобрел сразу три билета на 5 тиражей подряд, потратив 1 500 рублей, благодаря этому его выигрыш увеличился на 2 500 рублей и составил 22 450 120 рублей.

“Последние несколько лет были тяжелыми в моей жизни. Выигрыш поможет мне вздохнуть с облегчением. Я уверен, теперь наступит светлая полоса”, — рассказал Владимир журналистам VN.ru.

По словам победителя, свой выигрыш он планирует потратить на улучшение жилищных условий.

Напомним, что за лето-2023 жители Новосибирска выиграли в лотереях 4 млн рублей