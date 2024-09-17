Парикмахер из Новосибирска выслушал приговор за попытку взорвать военкомат

За попытку взорвать военкомат новосибирскому парикмахеру дали 13 лет заключения.

Как сообщил портал «Ъ-Сибирь» со ссылкой на свои источники, вчера, 16 сентября 2024 года, Военный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Новосибирска Евгения Ряполова*, которого ранее обвиняли в попытке взорвать военкомат в Железнодорожном районе города.

По версии следствия, 5 декабря 2023 года на территории новосибирского военкомата обнаружили взрывное устройство. Оно было спрятано в мультиварку, которую подозреваемый оставил на подоконнике. СВУ не сработало. Прибывшие взрывотехники обнаружили таймер с проводами и нитью накаливания, сыпучим веществом серого цвета. Все было запитано батарейкой «Крона». Саперы уничтожили найденный объект при помощи робота-манипулятора в скрытом от прохожих месте.

В результате специалисты УФСБ Новосибирска установили личность преступника и предъявили ему покушение на теракт, а также незаконное изготовление взрывчатых веществ.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на общий срок 13 лет, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальные 10 лет — в исправительной колонии строго режима. Также он должен выплатить штраф в размере 248 тысяч рублей.

* Евгения Ряполов внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга