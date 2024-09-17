Под Новосибирском установят станции для зарядки электрокаров

Электрозарядные станции планируется разместить в Пятом, Четвертом микрорайонах, а также в Спектре.

В трех микрорайонах наукограда Кольцово планируется установить станции для зарядки электромобилей. Об этом сообщил глава Кольцово Николай Красников на встрече с журналистами.

По его словам, станции появятся в ближайшее время в Пятом, Четвертом микрорайонах и Спектре. Проект также предусматривает создание парковочных мест.

По данным РБК Новосибирск, в Новосибирске за первое полугодие 2024 года число электрозарядных станций увеличилось до 97, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске к обкатке готовят новые трамваи Т701.