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общество

В Новосибирске к обкатке готовят новые трамваи Т701

Фото: Pexels.com

Шесть новых трамваев модели Т701 собираются на предприятии БКМ-Сибирь, совместном российско-белорусском проекте.

Первый собранный вагон планируют представить до конца сентября. Прежде чем трамваи выйдут на маршруты, они пройдут обкатку и приемку. Об этом пишет VN.ru.

В городском управлении пассажирских перевозок сообщили, что инфраструктуру правобережья, возможно, придется адаптировать под новые вагоны из-за их увеличенных размеров.

Трамваи Т701 будут испытываться в Новосибирске и Самаре. Первые вагоны, вероятно, выйдут на 13-й маршрут в центре города.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в середине октября 2024 года в Новосибирске запустят трамваи по улице Мира.

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Игорь Кириченко
Журналист

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