В Новосибирске к обкатке готовят новые трамваи Т701

Шесть новых трамваев модели Т701 собираются на предприятии БКМ-Сибирь, совместном российско-белорусском проекте.

Первый собранный вагон планируют представить до конца сентября. Прежде чем трамваи выйдут на маршруты, они пройдут обкатку и приемку. Об этом пишет VN.ru.

В городском управлении пассажирских перевозок сообщили, что инфраструктуру правобережья, возможно, придется адаптировать под новые вагоны из-за их увеличенных размеров.

Трамваи Т701 будут испытываться в Новосибирске и Самаре. Первые вагоны, вероятно, выйдут на 13-й маршрут в центре города.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в середине октября 2024 года в Новосибирске запустят трамваи по улице Мира.