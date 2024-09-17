С 30 сентября в Новосибирске планируют запретить парковку на нескольких улицах

В центре города планируют запретить парковку на нескольких улицах.

Как сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска со ссылкой на управление автодорог города, в Центральном районе с 30 сентября 2024 года планируют запретить парковку транспортных средств на нескольких дорожных участках.

Список улиц, где нельзя будет оставить автомобили:

- ул. Каинской от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;

- ул. Некрасова от ул. Ипподромской до ул. Ольги Жилиной;

- ул. Дмитрия Шамшурина на участке от железнодорожного вокзала до ул. 1905 года;

- ул. Ольги Жилиной от дома № 52 на ул. Демьяна Бедного до ул. Гоголя.

Напомним, что метрополитен Новосибирска ищет вагоны в лизинг за 4,4 млрд руб