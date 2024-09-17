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общество

Служба МАСС откачала 7 500 кубических метров воды из СНТ в Новосибирске

Фото: пресс-служба МАСС

В Новосибирске спасатели продолжают откачивать воду в затопленном СНТ.

В пресс-службе МАСС сообщают о том, что сегодня спасатели откачали 7 520 кубических метров воды за 92 часа в СНТ «Метростроитель» в Первомайском районе Новосибирска.

Как уточняют специалисты, уровень воды упал на 75 сантиметров от первоначального.

Напомним, что начальник городского департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко рассказал, что из-за повышения уровня грунтовых вод территории трех СНТ Первомайского района начало затапливать.

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Валерия Митрохина
Журналист

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