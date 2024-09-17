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В Красноярском крае задержаны девять человек после смерти пациентов от капельниц

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Красноярском крае девять человек задержали после смерти троих пациентов от капельниц.

В Красноярском крае трое пациентов скончались после получения медицинских услуг, предоставленных незаконной группой. Об этом сообщили в пресс-службе Следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия. По данному делу задержаны девять человек.

Следствие установило, что задержанные оказывали услуги по лечению наркозависимых и алкоголиков, не имея на это законных оснований. Предполагается, что они использовали капельницы с психотропными и сильнодействующими препаратами для вывода пациентов из абстинентного синдрома, что в итоге привело к летальным исходам.

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Дамир Трубников

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