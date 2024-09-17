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общество

В Новосибирске депутат Антонов объяснил Указ Путина об увеличении численности ВС РФ

Фото: Сиб.фм

Новосибирский депутат Ростислав Антонов объяснил увеличение штатной численности ВС РФ до 2,39 млн человек.

16 сентября на портале правовых актов был опубликован Указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным. В документе говорится, что с 1 декабря произойдет увеличение штатной численности Вооруженных сил до 2 389 130 человек, включая 1,5 миллиона военнослужащих.

В беседе с корреспондентом Сиб.фм депутат новосибирского горсовета Ростислав Антонов рассказал, что сейчас ведется набор добровольцев, и когда человек заключает контракт с Вооруженными силами Российской Федерации, то ВС РФ должны обеспечить его всем необходимым: социальным пакетом, условиями службы.

«Поэтому, когда мы говорим об этом Указе, это означает то, что в бюджете России будет заложено средства на содержание такой численности Вооруженных сил Российской Федерации. Это, по сути, дает возможность увеличивать набор бойцов», — говорил он.

Антонов объяснил, так как в данный момент проходит специальная военная операция, внимание к армии большое, набор на подписание контракта ведется ежедневно. Он считает Указ правильным, поскольку документ позволяет увеличить число контрактников.

Также Ростислав Антонов подчеркнул, что решение о необходимости мобилизации будет принимать высшее военное руководство. На данный момент, по словам депутата, мобилизация не требуется.

Напомним, что Антонов прокомментировал информацию о тихой мобилизации.

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Нина Раневская
Журналист

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