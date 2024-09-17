В Новосибирске депутат Антонов объяснил Указ Путина об увеличении численности ВС РФ

Новосибирский депутат Ростислав Антонов объяснил увеличение штатной численности ВС РФ до 2,39 млн человек.

16 сентября на портале правовых актов был опубликован Указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным. В документе говорится, что с 1 декабря произойдет увеличение штатной численности Вооруженных сил до 2 389 130 человек, включая 1,5 миллиона военнослужащих.



В беседе с корреспондентом Сиб.фм депутат новосибирского горсовета Ростислав Антонов рассказал, что сейчас ведется набор добровольцев, и когда человек заключает контракт с Вооруженными силами Российской Федерации, то ВС РФ должны обеспечить его всем необходимым: социальным пакетом, условиями службы.

«Поэтому, когда мы говорим об этом Указе, это означает то, что в бюджете России будет заложено средства на содержание такой численности Вооруженных сил Российской Федерации. Это, по сути, дает возможность увеличивать набор бойцов», — говорил он.

Антонов объяснил, так как в данный момент проходит специальная военная операция, внимание к армии большое, набор на подписание контракта ведется ежедневно. Он считает Указ правильным, поскольку документ позволяет увеличить число контрактников.



Также Ростислав Антонов подчеркнул, что решение о необходимости мобилизации будет принимать высшее военное руководство. На данный момент, по словам депутата, мобилизация не требуется.

Напомним, что Антонов прокомментировал информацию о тихой мобилизации.