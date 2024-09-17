В Новосибирске машина упала в траншею теплотрассы на Титова

В момент обнаружения в салоне автомобиля никого не было.

В Ленинском районе Новосибирска утром 16 сентября легковой автомобиль провалился в траншею, вырытую для работ по теплотрассе. Инцидент произошёл на улице Титова.

По информации спасателей МАСС, на момент обнаружения в автомобиле никого не было. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Специалисты провели мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Академгородке произошёл прорыв теплотрассы после начала отопительного сезона.