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проиcшествия

В Новосибирске машина упала в траншею теплотрассы на Титова

Фото: Спасатели МАСС

В момент обнаружения в салоне автомобиля никого не было.

В Ленинском районе Новосибирска утром 16 сентября легковой автомобиль провалился в траншею, вырытую для работ по теплотрассе. Инцидент произошёл на улице Титова.

По информации спасателей МАСС, на момент обнаружения в автомобиле никого не было. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Специалисты провели мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Академгородке произошёл прорыв теплотрассы после начала отопительного сезона.

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Игорь Кириченко
Журналист

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