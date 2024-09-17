В Новосибирске начали готовить хлеб из грибной муки

В Новосибирске появился новый вид хлеба из грибной муки.

Выпечка изготавливается в основном грибниками, использующими лисички, которые в этом сезоне особенно урожайны.

Грибная мука создается из высушенных и измельченных грибов. В Новосибирске нет единого рецепта такого хлеба. Каждый грибник использует свои методы и пропорции.

По словам участников паблика «Грибники и грибы НСО», выбор количества грибной муки зависит от предпочтений, так как грибы обладают различной интенсивностью вкуса и запаха.

Юлия Кунцман, местная любительница выпечки, делится своим опытом: она готовит хлеб на закваске. Это занимает до 20 часов. Однако такой хлеб содержит полезные аминокислоты, витамины и минералы, а также легче усваивается.

По ее словам, добавление муки из рыжей и черной лисички придает хлебу аромат и вкус. Использование муки из подберезовиков делает его мягким и приятным.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в лесу под Новосибирском нашли очень редкий «коралловый» гриб.