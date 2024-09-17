В Новосибирске опубликован новый рейтинг худших больниц по версии 2ГИС

В Новосибирске составлен народный рейтинг медицинских учреждений, которые получили наименьшие оценки от пользователей платформы 2ГИС. Сиб.фм публикует список медучреждений с низким рейтингом.

Наименьшую оценку — 2,3 балла — получил томографический центр городской клинической больницы №2, расположенный на проспекте Дзержинского, 44. Из 118 отзывов следует, что пациенты часто сталкиваются с проблемой записи на одно и то же время, что приводит к длительным очередям. Один из пациентов Евгений Вирц поделился негативным опытом обращения в травмпункт после ДТП: «Доктор даже не удосужился меня осмотреть и отправил в другую больницу».

Городская клиническая больница №34 набрала 2,6 балла. По отзывам, врачи не отвечают на вопросы пациентов, а во время работы увлечены мобильными телефонами. Нейрохирургическому отделению этой же больницы присвоен один балл на основании единственного отзыва, в котором пользователь рассказал о недостаточной помощи своей матери с инсультом.

Гинекологическое отделение городской клинической больницы №34 также не обошлось без критики, получив 2,5 балла на основе четырех отзывов.

Городская клиническая больница №25 на улице Александра Невского получила 2,7 балла. Пациенты жалуются на трудности с дозвоном и ограничения по посещению близких. Один из пользователей Денис Гринько рассказал о том, как его жену с острыми болями отправили в другую больницу без должного приема.

Некоторые пациенты также утверждают, что больницы передают информацию о смерти пациентов похоронным агентствам. Эллина Л. отметила: «После операции пациента никто не уведомил о его смерти, зато похоронные агенты звонили».

Ранее в Новосибирске появился рейтинг худших детских садов.