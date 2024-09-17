В Новосибирске появился список улиц, где заработает отопление 18 сентября

В среду, 18 сентября, начнется первый этап подключения жилых домов в Новосибирске к отоплению.

Онлайн-карта с адресами домов, которые будут подключены, опубликована на сайте СГК. Этапы подключения обозначены разными цветами на карте. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

С 16 сентября тепло начали получать социальные объекты, такие как больницы, поликлиники и детские сады. Подключение жилых домов стартует 18 сентября.

От ТЭЦ-2 (Ленинский вывод) будут подключены: часть улиц Котовского и Ватутина (от площади Труда до площади Маркса), улица Пермитина, поселок Восточный, улицы 1-я и 2-я Чулымская, Ясный Берег.

От ТЭЦ-2 (Городской вывод) к отоплению подключат улицы Инская, Серебренниковская, Колыванская, Каинская, Сибревкома, Чаплыгина (от Серебренниковской), а также улицы Свердлова, Октябрьская, Максима Горького, Щетинкина, Депутатская (от Красного проспекта до Каменской).

ТЭЦ-3 Ленинского района обеспечит теплом: поселок Затон, часть Троллейного жилмассива, улицы Киевская, Новосибирская, Широкая, Беловежская (кроме ЦТП-к49 по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 44/3), а также улицу Палласа, Акатуйский жилмассив, часть Затулинского жилмассива, улицу Петухова (от Палласа до Сибиряков-Гвардейцев).

ТЭЦ-5 начнет подачу тепла по улицам Чапаева, Пожарского, Первомайская, Героев Революции, Шмидта, Баумана, Маяковского, Физкультурная, Красный Факел, Марии Ульяновой, Тельмана, Эйхе, Заречная, Лазурная. Также будут подключены дома по улицам Высоцкого, Т. Снежиной, В. Потылицина, Доватора, Гусинобродское шоссе, Толбухина, Карбышева, Липецкая.

Ранее Сиб.фм сообщал, что опубликована карта подключения зданий к отоплению в Новосибирске.