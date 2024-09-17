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общество

В Новосибирске предложили установить памятник Сталину

Фото: vk.com/deputat.yakovlev

Депутат Заксобрания Новосибирской области предложил установить памятник Иосифу Сталину.

Депутат Заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев предложил рассмотреть возможность установки памятника Иосифу Сталину на территории главного мемориала Новосибирска к 80-летию Великой Победы. Об этом он сообщил в социальных сетях.

В своем посте Яковлев отметил, что ранее памятник Сталину был установлен на территории парка Монумент Славы в Ленинском районе. Он считает целесообразным установить памятник Генералиссимусу и Верховному Главнокомандующему в годы Великой Отечественной войны Иосифу Виссарионовичу Сталину на главном мемориале города.

Некоторые подписчики поддержали инициативу депутата. Один из них предложил установить также бюст Лаврентия Берии и добавить таблички с информацией о великих людях, внесших вклад в Победу.

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Игорь Кириченко
Журналист

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