Верховный суд РФ отказал телеведущей Лазаревой* из Новосибирска в снятии статуса иноагента

Новосибирской телеведущей Татьяне Лазаревой* Верховный суд Российской Федерации отказал в снятии статуса иноагента.

Верховный суд Российской Федерации отклонил иск новосибирской телеведущей Татьяны Лазаревой*, которая пыталась оспорить решение о признании ее иностранным агентом.

Известно, что Лазарева*, внесенная в реестр иноагентов и находящаяся в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга, обжаловала этот статус, однако суд не удовлетворил её требования.

Как сообщил ее адвокат Леонид Соловьев для РИА Новости, суд отказал в исключении его подзащитной из реестра иноагентов. Согласно материалам дела, Лазарева* утверждала, что статус иноагента негативно сказывается на её репутации и подрывает доверие общества.

Напомним, что новосибирская актриса Лазарева* заявила о насилии после побега из РФ.

* была внесена Минюстом в реестр иноагентов в июне 2022 года