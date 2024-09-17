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общество

Жалобы на нарушителей ночной тишины ждут чиновники от жителей Новосибирска

Фото: Сиб.фм

Чиновники Новосибирска ждут от местных жителей жалобы на нарушителей ночной тишины.

В связи с тем, что за полгода сотрудники правоохранительных органов привлекли к административной ответственности за нарушения тишины и покоя горожан 614 человек, для жителей Новосибирска решили запустить анонимный опрос «Вам мешает ночной шум?». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«С 13 по 26 сентября проводим опрос на тему: мешает ли ночной шум горожанам. Предлагаем новосибирцам высказать свое мнение о проблеме ночного шума с указанием источника», – уточнили в пресс-службе.

Опрос можно пройти на портале «Госуслуг».

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Валерия Митрохина
Журналист

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