Жалобы на нарушителей ночной тишины ждут чиновники от жителей Новосибирска

Чиновники Новосибирска ждут от местных жителей жалобы на нарушителей ночной тишины.

В связи с тем, что за полгода сотрудники правоохранительных органов привлекли к административной ответственности за нарушения тишины и покоя горожан 614 человек, для жителей Новосибирска решили запустить анонимный опрос «Вам мешает ночной шум?». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«С 13 по 26 сентября проводим опрос на тему: мешает ли ночной шум горожанам. Предлагаем новосибирцам высказать свое мнение о проблеме ночного шума с указанием источника», – уточнили в пресс-службе.

Опрос можно пройти на портале «Госуслуг».