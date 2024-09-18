11-летний школьник погиб при пожаре в частном доме в Бердске

Загорелся дом около школы №8.

Страшный пожар произошёл в Бердске: первые кадры появились в паблике «АвтоБердск» около 12:00. Сообщалось, что горит частный дом около школы №8. В пресс-службе МЧС сообщили, что во время пожара покинуть жилище успели родители с двумя детьми, двухлетнего малыша спасла соседка, а вот четвёртого ребёнка нашли уже огнеборцы. Он был без чувств.

Сообщается, что тушение пожара продолжается, очевидцы снимают фото и видео происходящего на телефоны. В кадр попадают соседи, которые не могут описать весь ужас, который испытывают они, и те, кто потерял родного человека, 11-летнего школьника.

Ранее сообщалось, что в Бердске Новосибирской области отправили на карантин 11 классов из-за вспышки ОРВИ.