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общество

Агроном Мармулев из Новосибирска объяснил причины плохого урожая картофеля

Фото: Сиб.фм

Стали известны причины плохого урожая картофеля.

Как сообщает портал АиФ-Новосибирск, ссылаясь на агронома, кандидата сельскохозяйственных наук Алексея Мармулева, дачники Новосибирской области начали жаловаться на плохой урожай картофеля в этом сезоне — они рассказали, что картошка внутри гнилая, а ее количество уменьшилось в разы.

По словам специалиста, картофель нужно было выкапывать еще в августе, так как из-за сильных дождевых осадков урожай страдает от гнили и фитофторы.

«Сначала погибают листья, затем стебли. После этого все скатывается по стеблю в почву и заражаются другие клубни картофеля», — рассказал собеседник.

Напомним, что новосибирский агроном предупредил местных дачников, когда нужно убирать капусту

#урожай
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Валерия Митрохина
Журналист

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