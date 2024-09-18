Автотрассу от Татарска до Карасука в Новосибирской области отремонтировали по нацпроекту БКД

В Новосибирской области отремонтировали участок автотрассы от Татарска до Карасука.

По информации пресс-службы правительства Новосибирской области, в регионе завершился ремонт дороги, которая проходит через 5 районов — это Татарский, Чистоозерный, Купинский, Баганский и Карасукский.

Известно, что в текущем году проводится ремонт на трех участках общей протяженностью более 10 км. Один из участков протяженностью 4,4 км уже введен в эксплуатацию и еще два рабочие сдадут до конца года.

Ремонт автотрассы проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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