Бастрыкин провел повторный прием членов родительских комитетов школ Новосибирской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в режиме онлайн провел повторный прием представителей родительских комитетов школ №26 и №6 Новосибирской области.

Ранее родители уже обращались к председателю СКР с жалобами на затянувшийся капитальный ремонт в учебных заведениях. В связи с этим учеников и учителей временно распределили по другим школам, которые уже перегружены.

Во время встречи Александр Бастрыкин заслушал доклад руководителя Следственного управления СК России по Новосибирской области Евгения Долгалева. В сообщении Следственного комитета отметили, что возбуждение уголовных дел по статье о халатности должностных лиц неоднократно отменялось надзорными органами, в том числе прокуратурой Новосибирской области.

По итогам совещания глава СКР поручил возобновить расследование и рассмотреть дела в кратчайшие сроки. Также был рассмотрен вопрос о расследовании хищения бюджетных средств при ремонте школы №26. Бастрыкин взял это дело под личный контроль.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске вынесли приговор молодой маме, жестоко убившей свою новорожденной дочь.