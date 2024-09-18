В Новосибирске вынесли приговор молодой маме, жестоко убившей свою новорожденной дочь

Женщина не могла выдержать детский плач, схватила малышку за ноги и трижды сильно ударила ее головой об диван.

Суд приговорил 19-летнюю жительницу Новосибирска Алину Водневу к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год. Сибирячку признали виновной в убийстве новорожденной дочери (п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ). Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что трагедия произошла накануне Нового года: 23 декабря 2023 года. Молодая мама находилась рядом с новорожденной дочерью, которая то и дело рыдала и не могла уняться. У женщины сдали нервы, она схватила дочь за ноги и принялась бить головой об диван. Удара было три... Малышка потеряла сознание. Тогда на месте прибыли врачи (информации о том, кто вызвал медиков, нет), отвезли пострадавшую в реанимацию. Почти два месяца медики боролись за жизнь новорожденной, но ничего не вышло, 17 февраля она скончалась.

Ранее Сиб.фм сообщал, что крупное ДТП произошло на Северном объезде в Новосибирской области.