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проиcшествия

Крупное ДТП произошло на Северном объезде в Новосибирской области

Фото: t.me/teleact54

В среду, 18 сентября, в Новосибирской области на Северном объезде произошло крупное дорожно-транспортное происшествие.

По информации телеграм-канала «АСТ54», легковой автомобиль столкнулся с фурой, которая двигалась в составе колонны других большегрузных машин. В результате столкновения образовалась большая пробка, так как грузовики перегородили дорогу в обе стороны.

По предварительным данным, в легковом автомобиле возможно есть погибшие.

Официальной информации о пострадавших или приезде скорой помощи на данный момент не поступало.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стали известны подробности смертельного ДТП с пешеходом на Северном объезде под Новосибирском.

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Игорь Кириченко
Журналист

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