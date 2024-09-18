Крупное ДТП произошло на Северном объезде в Новосибирской области

В среду, 18 сентября, в Новосибирской области на Северном объезде произошло крупное дорожно-транспортное происшествие.

По информации телеграм-канала «АСТ54», легковой автомобиль столкнулся с фурой, которая двигалась в составе колонны других большегрузных машин. В результате столкновения образовалась большая пробка, так как грузовики перегородили дорогу в обе стороны.

По предварительным данным, в легковом автомобиле возможно есть погибшие.

Официальной информации о пострадавших или приезде скорой помощи на данный момент не поступало.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стали известны подробности смертельного ДТП с пешеходом на Северном объезде под Новосибирском.