«Дырки в легких»: Житель ветхого дома в Новосибирске умер из-за непригодных для жизни условий

Местные жители боятся ходить в туалет: есть риск провалиться в подвал.

Житель одного из аварийных домов в Новосибирске умер: из-за плохих условий у него развилась болезнь лёгких. Речь идет про двухэтажный дом в Советском района по адресу: Ветлужская, 19.

«К нам папа переселился в квартиру, у него начался «хобл», то есть у него появилось хроническая заболевание лёгких. И когда он сделал КТ, оказалось, что у него на лёгких просто дырки. Моему папе это заболевание сократило очень сильно жизнь», — с грустью сообщает Татьяна.





«Когда выходишь в туалет, боишься за свою жизнь... боишься, что провалишься в подвал», — отмечает также Татьяна.

Молодые мамы подчеркивают, что не могут нормально помыться. Если включить теплую воду в ванной в одной квартире, то в другой будет литься кипяток.

«Из-за перепада температуры, мы теперь с соседкой по очереди моем детей. Потому что если я включаю воду и она включит, то у кого-то из нас польётся кипяток. Отрегулировать подачу воды не можем», — подчеркивает жительница дома Екатерина Золотарёва.



«Если они моются, мы даже в унитазе воду не спускаем, будет в кипяток иначе у них, обожгутся», — поясняет местная жительница.

«Я боюсь трогать стену в ванной — она в любой момент может и обвалиться. У соседей уже упала: у меня как бы двое детей, которые также купаются... но стена ещё пока держится, но насколько ее хватит? Неизвестно», — продолжает Золотарева.



Девушка признается, что дом постоянно ходит ходуном: он как бы скошен. Чтобы закрыть входную дверь в квартиру, приходится приподнимать эту дверь немного наверх, иначе не закроется.





«Пол холодный, очень сильно дует, подъезд никак не закрывается. То есть дует из дверей, от дыр в доме фундаменте», — подчеркивает Юлия.

Напомним, что дома, признанные аварийными ещё в 2017 году, планируют расселить только в 2028-м. С людей собрали подписи, чтобы сдвинуть сроки на 2025-ый. Следком знает о происходящем, ведется разбирательство.

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