Глава Союза отцов в Новосибирске Майоров отреагировал на лишение артиста SAMAN’a гонорара в 15 млн рублей

Глава Союза отцов Сергей Майоров поделился своим мнением о проведении концертов с большим гонораром.

В Ставрополе горожане добились отмены концерта известного исполнителя SAMAN’a. Они выразили возмущения, так как на концерт по случаю празднования Дня Ставропольского края из бюджета было выделено 15 миллионов рублей.

Руководитель Союза отцов в Новосибирской области Сергей Майоров в беседе с корреспондентом Сиб.фм рассказал, что полностью поддерживает инициативу жителей Ставропольского края.

«Лучше эти деньги направить на СВО, на помощь нашим ребятам. Там (в зоне СВО — прим. ред.) есть необходимость, например, в тех же дронах и разведывательных, и ударных, и высокотехнологичной продукции. Я полностью согласен с тем, что лучше эти деньги направлять не на праздники, развлечения, а действительно на помощь нашим мужикам», — поделился он.

Майоров объяснил, что несмотря на то, что исполнитель выступает за СВО и своей музыкой «прокачивает» патриотизм, не стоит проводить концерты, если в гонораре указана «неадекватная сумма». Это касается и других исполнителей, уточнил спикер.

«Нужно поменьше тратиться на какие-то пафосные мероприятия, которые, может быть, не всегда уместны. Лучше побольше денег выделять все-таки на помощь и поддержку специальной военной операции», — поделился он.

Майоров уточнил, что полностью запрещать концерты в стране не стоит, так как развлечения для граждан все равно должны быть.

Напомним, что Майоров призвал рожать в 18 лет.