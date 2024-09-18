Губернатор Новосибирской области Травников обозначил задачи по переподготовке кадров ОПК

Андрей Травников обозначил задачи по переподготовке кадров ОПК в Новосибирской области.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что сейчас правительством региона реализуется комплекс мер по поддержке кадров предприятий оборонно-промышленного комплекса.

По его словам, для эффективного решения поставленных задач необходимо взаимодействовать непосредственно с работодателями и учебными заведениями, внедряя новые инструменты для подготовки кадров.

Напомним, что губернатор Андрей Травников принял участие в открытии выставки трофейной техники «Сила V Правде – Гордость и Победа»