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общество

Губернатор Новосибирской области Травников обозначил задачи по переподготовке кадров ОПК

Фото: Правительство Новосибирской области

Андрей Травников обозначил задачи по переподготовке кадров ОПК в Новосибирской области.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что сейчас правительством региона реализуется комплекс мер по поддержке кадров предприятий оборонно-промышленного комплекса.

По его словам, для эффективного решения поставленных задач необходимо взаимодействовать непосредственно с работодателями и учебными заведениями, внедряя новые инструменты для подготовки кадров.

Напомним, что губернатор Андрей Травников принял участие в открытии выставки трофейной техники «Сила V Правде – Гордость и Победа»

#Правительство Новосибирской области
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Валерия Митрохина
Журналист

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