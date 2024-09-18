iPhone 16 или старенький УАЗик: что из авто можно купить в Новосибирске по цене новомодного гаджета

Самой дорогой моделью смартфона Apple новой модели, стал iPhone 16 Pro Max, где объем памяти равен 1 терабайту. Цена достигает 400 тысяч рублей.

В России начались продажи iPhone 16. Например, на Wildberries цены на новые модели: от 267 тысяч и почти до 400 тысяч рублей.

Самым дорогим является iPhone 16 Pro Max с объемом памяти в 1 терабайт, его цена на момент публикации 395 тысяч 100 рублей.

В описание сообщается, в чем преимущество новой модели относительно прошлой, 15-оый версии. Помимо объема памяти, разумеется.

«Главные внешние изменения во флагманском iPhone 16 Pro Max коснулись размеров дисплея — диагональ его экрана составляет 6,9 дюйма против 6,7 дюйма у 15 Pro Max. При этом Apple уменьшила толщину рамок, сделав их самыми тонкими среди всех смартфонов», — говорится в описании к товару.

Отмечается, что корпус сделан из титана, то есть сверхпрочный. Телефон держит заряд 33 часа без перерыва, заряжается же за полчаса до 50%.

Многих интересует вопрос камеры: видео можно записывать в формате 4K при 120 кадрах в секунду в обычном режиме. Блокировать фокус на движущихся объектах и выполнять покадровую цветокоррекцию в 4K со скоростью 120 кадров в секунду в Dolby Vision.

Что касается записи звука: производители говорят про четыре встроенных микрофона и исключение любых шумов.

iPhone 16 Pro Max представлен в четырех цветах, включая новый Desert Titanium.

Многие россияне подчеркивают, что стоимость смартфона выходит за все рамки. Если прожиточный минимум в Новосибирске для трудоспособного населения едва достигает 17 тысяч рублей, то сколько же лет придется откладывать на новенький гаджет.

Кто-то отмечает, что за эти деньги лучше и вовсе купить авто. Сиб.фм изучил варианты подержанных машин, представленных на интернет-площадках. Рассказываем про некоторые из них.

Отечественные модели

Toyota

Nissan

Другие модели

Разумеется, выбор за каждым: купить новенький мобильный телефон или же старенькую иномарку (машину отечественного производства).

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске опубликован рейтинг худших игроков ХК «Сибирь» в новом сезоне.